В Агджабеди бурят 10 субартезианских скважин

В этом году в Агджабединском районе ведутся работы по бурению 10 субартезианских скважин.

В этом году в Агджабединском районе ведутся работы по бурению 10 субартезианских скважин.

Об этом Report сообщили в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Было отмечено, что Агджабединское управление ирригационных систем обслуживает в общей сложности 63 тыс. гектаров пахотных земель в районе.

По данным ОАО, 13 000 га пахотных земель орошались с помощью насосов, находящихся на балансе Управления, 26 710 га земель из артезианских скважин.

"В этом году в Агджабединском районе бурят 10 субартезианских скважин, уже проделана большая часть работы. Таким образом, потребность населения в оросительной и питьевой воде будет удовлетворена.

С начала этого года Агджабединское управление ирригационных систем очистило от ила 470 000 м3 ирригационных каналов и 401 000 м3 коллекторных дренажных сетей. Было отремонтировано 103 субартезианских колодца. В результате проделанной работы была предотвращена потеря воды и повышено плодородие почвы", - говорится в заявлении ОАО.