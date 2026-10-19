В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах

В Агдеринском районе создана современная телекоммуникационная сеть - более 330 километров волоконно-оптических кабелей и 9 оптических станций обеспечили высокоскоростным интернетом и цифровыми услугами уже 10 населенных пунктов.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, эту информацию озвучили во время инфотура, организованного ООО Aztelekom в село Гасанриз.

Работы по инфраструктурному развитию охватывают в общей сложности 1 950 домохозяйств. Телекоммуникационная сеть развернута в центре города Агдере, поселке Суговушан, а также в селах Гасанриз, Вянгли, Кёлатаг, Чапар, Хейвалы, Чылдыран, Ашагы Оратаг и Талыш.

Для построения сети специалисты установили 1 768 опор связи, проложили 334 км волоконно-оптического кабеля различных типов и ввели в эксплуатацию 9 станций OLT (оптических линейных терминалов).

Телекоммуникационные услуги доступны 868 домохозяйствам и 68 субъектам предпринимательства. Благодаря технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) абонентам предоставляют высокоскоростной интернет, а также пакеты услуг "интернет + телефония", "интернет + телевидение" и "интернет + телефония + телевидение".