Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 17:06
    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах

    В Агдеринском районе создана современная телекоммуникационная сеть - более 330 километров волоконно-оптических кабелей и 9 оптических станций обеспечили высокоскоростным интернетом и цифровыми услугами уже 10 населенных пунктов.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, эту информацию озвучили во время инфотура, организованного ООО Aztelekom в село Гасанриз.

    Работы по инфраструктурному развитию охватывают в общей сложности 1 950 домохозяйств. Телекоммуникационная сеть развернута в центре города Агдере, поселке Суговушан, а также в селах Гасанриз, Вянгли, Кёлатаг, Чапар, Хейвалы, Чылдыран, Ашагы Оратаг и Талыш.

    Для построения сети специалисты установили 1 768 опор связи, проложили 334 км волоконно-оптического кабеля различных типов и ввели в эксплуатацию 9 станций OLT (оптических линейных терминалов).

    Телекоммуникационные услуги доступны 868 домохозяйствам и 68 субъектам предпринимательства. Благодаря технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) абонентам предоставляют высокоскоростной интернет, а также пакеты услуг "интернет + телефония", "интернет + телевидение" и "интернет + телефония + телевидение".

    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах
    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах
    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах
    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах
    В Агдере высокоскоростной интернет стал доступен в 10 населенных пунктах

    Агдере Телекоммуникационные услуги
    Фото
    Ağdərədə 9 ədəd Optik Xətt Terminalı stansiyası quraşdırılaraq istifadəyə verilib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:26
    Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в Физули
    Энергетика
    17:25
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли 53 человека - Обновлено
    Другие страны
    17:21
    Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд
    В регионе
    17:21
    Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей
    Инфраструктура
    17:21
    В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи
    ИКТ
    17:18
    Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана
    Инфраструктура
    17:17
    ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходов
    Финансы
    17:16
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%
    Бизнес
    17:13
    Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана
    Энергетика
    Лента новостей