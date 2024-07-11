В Агдамском промышленном парке зарегистрирован новый резидент

В Агдамском промышленном парке, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, зарегистрирован новый резидент.

В Агдамском промышленном парке, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, зарегистрирован новый резидент.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, ООО Construction получило статус резидента Агдамского промышленного парка.

На создаваемом предприятии будет реализован проект по производству различных металлических электрических столбов для передачи электроэнергии высокого напряжения. На предприятии с инвестиционной стоимостью 2,9 млн манатов будут трудоустроены 40 человек.

Производимая продукция будет направлена на удовлетворение спроса на внутреннем рынке.