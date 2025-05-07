В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов

В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов

С сентября 2024 года по первый квартал 2025 года в Агдамском промышленном парке произведено продукции на 85 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве развития экономических зон.

По информации, только за первый квартал текущего года объем производства составил 63 млн манатов. Более 70% территории промышленного парка, занимающего 190 гектаров, уже передано в пользование предпринимателей.

"На сегодняшний день в парке зарегистрированы 27 резидентов и 5 нерезидентов. Общий объем инвестиций, планируемых ими, превышает 250 млн манатов, при этом предполагается создать свыше 2100 постоянных рабочих мест. Уже вложено 111,7 млн манатов, создано 649 рабочих мест. В настоящее время действуют 9 предприятий, еще более 10 находятся на стадии строительства. В этом году в парке начнет работу предприятие по производству табачной продукции", - говорится в сообщении.