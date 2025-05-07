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В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов

В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 16:43
В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов

С сентября 2024 года по первый квартал 2025 года в Агдамском промышленном парке произведено продукции на 85 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве развития экономических зон.

По информации, только за первый квартал текущего года объем производства составил 63 млн манатов. Более 70% территории промышленного парка, занимающего 190 гектаров, уже передано в пользование предпринимателей.

"На сегодняшний день в парке зарегистрированы 27 резидентов и 5 нерезидентов. Общий объем инвестиций, планируемых ими, превышает 250 млн манатов, при этом предполагается создать свыше 2100 постоянных рабочих мест. Уже вложено 111,7 млн манатов, создано 649 рабочих мест. В настоящее время действуют 9 предприятий, еще более 10 находятся на стадии строительства. В этом году в парке начнет работу предприятие по производству табачной продукции", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Aghdam Industrial Park’s output reaches almost $50 million
Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında 85 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib

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