В Агдамский промпарк инвестировано 97 млн манатов

В Агдамский промышленный парк инвестировано 97 млн манатов, создано 380 рабочих мест.

В Агдамский промышленный парк инвестировано 97 млн манатов, создано 380 рабочих мест.

Об этом сказал корреспонденту Report в Агдаме пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязымов в рамках медиатура в Агдамский промышленный парк.

По его словам, Агдамский промышленный парк считается вторым по числу резидентов промпарком в Азербайджане после Сумгайытского химического промышленного парка:

"В Агдамском промпарке 29 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций 271 млн манатов предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - статус нерезидента. Данные 33 субъекта предпринимательской деятельности планируют создать более 2400 рабочих мест в Агдамском промышленном парке. На сегодняшний день резиденты инвестировали около 97 млн манатов в работы, проведенные в промышленном парке, создано 380 постоянных рабочих мест. В настоящее время в Агдамском промышленном парке функционируют 9 предприятий".