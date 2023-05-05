В Агдаме строятся пять жилых кварталов и 12 сел

17:39 Сразу же после того, как в мае 2021 года президент Ильхам Алиев утвердил Генеральный план города Агдам, здесь были заложены фундаменты ряда объектов и начались восстановительные и строительные работы.

Сразу после того, как в мае 2021 года президент Ильхам Алиев утвердил Генеральный план города Агдам, здесь были заложены фундаменты ряда объектов и начались восстановительные и строительные работы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Башир Гаджиев.

По его словам, в Агдаме планируется построить пять жилых кварталов и 12 сел.

"Во время визита главы государства в Агдам 2 мая были заложены фундаменты 2-го и 3-го жилых кварталов. Ожидается, что их строительство будет завершено к концу 2025 года.

В то же время во время своего визита президент заложил фундамент административного здания. Перед этим зданием будет построена площадь для проведения парадов. В то же время в этом районе будут построены парки и игровые площадки.

Кроме того, глава государства заложил фундамент Агдамского центра мугама. Строительство центра планируется завершить к концу 2024 года", - сказал Гаджиев.