В Агдаме строятся 4 крупных водохранилища

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана строит 4 крупных водохранилища в Агдаме.

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана строит 4 крупных водохранилища в Агдаме.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в рамках реализации программы "Великое возвращение" в Агдаме восстанавливается вся инфраструктура, разрушенная Арменией в годы оккупации. Работы по восстановлению инфраструктуры водоснабжения и канализации ведутся интенсивно, в соответствии с планом.

"Для водоснабжения города Агдама строятся четыре крупных водохранилища, два из которых на высоте 440 метров и вместимостью 10 тыс. кубометров, еще два – на высоте 410 метров и вместимостию 7,5 тыс. кубометров", - приводит агентство слова инженера по техническому контролю Махира Гамидова.

Гамидов также подчеркнул, что продолжается строительство магистрального водопровода от Гарагая, уже завершено строительство 6,5 из 9 километров магистрали. Строительство 6-километрового коллектора сточных вод продолжается, уже проложен 1,8-километровый участок, сказал он.