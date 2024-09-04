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В Агдаме реализуется проект строительства агрогородка с участием специалистов из Беларуси

В Агдаме реализуется проект строительства агрогородка с участием специалистов из Беларуси В Агдаме реализуется проект строительства агрогородка с участием специалистов из Беларуси
Инфраструктура
4 сентября 2024 г. 11:38
В Агдаме реализуется проект строительства агрогородка с участием специалистов из Беларуси

В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района с участием белорусских специалистов реализуется проект по строительству аграрного городка.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком в Баку.

Стороны обсудили ход проектных работ по созданию аграрного городка, влияние проекта на развитие населенных пунктов Агдамского района, возрождение сельских территорий и экономику региона в целом.

Гулиев сказал, что применение опыта Беларуси в развитии сельского хозяйства позволит расширить сотрудничество между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda Belarusun dəstəyi ilə aqrar şəhərcik yaradılır

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