В Агдаме реализуется первый этап строительства внутренних дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует первый этап строительства внутренних дорог в Агдаме, проводимый на участке протяженностью 58,7 км.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует первый этап строительства внутренних дорог в Агдаме, проводимый на участке протяженностью 58,7 км.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на участке выполнено 70% работ.

Согласно Генплану города, общая протяженность внутренних дорог Агдама составляет 189,7 км. Протяженность магистральных дорог по проекту составляет 17,5 км. Эти дороги шириной 55-60 метров будут состоять из 6-8 полос движения. Протяженность дорог общегородского значения составит 50 км, дорог местного значения - 122,2 км.

Фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города был заложен 4 октября 2022 года. Строительство планируется завершить в 2026 году.