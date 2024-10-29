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В Агдаме реализуется первый этап строительства внутренних дорог

В Агдаме реализуется первый этап строительства внутренних дорог Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует первый этап строительства внутренних дорог в Агдаме, проводимый на участке протяженностью 58,7 км.
Инфраструктура
29 октября 2024 г. 09:33
В Агдаме реализуется первый этап строительства внутренних дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует первый этап строительства внутренних дорог в Агдаме, проводимый на участке протяженностью 58,7 км.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на участке выполнено 70% работ.

Согласно Генплану города, общая протяженность внутренних дорог Агдама составляет 189,7 км. Протяженность магистральных дорог по проекту составляет 17,5 км. Эти дороги шириной 55-60 метров будут состоять из 6-8 полос движения. Протяженность дорог общегородского значения составит 50 км, дорог местного значения - 122,2 км.

Фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города был заложен 4 октября 2022 года. Строительство планируется завершить в 2026 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam şəhərində daxili yolların tikintisi sürətlə və keyfiyyətlə icra olunur

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