В Агдаме подготовлен проект систем водоснабжения и канализации города

Состоялось очередное заседание рабочей группы, сформированной с целью подготовки проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами города Агдам.

Состоялось очередное заседание рабочей группы, сформированной с целью подготовки проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами города Агдам.

Об этом Report сообщили в ОАО «Азерсу».

На встрече, состоявшейся в Агдаме, был представлен проект систем питьевого и сточных вод, а также дождевой воды, состоялись подробные обсуждения.

Начальник департамента планирования и проектирования «Азерсу» Бахадыр Кенгерли отметил, что при разработке проекта учитывались потребности населения в питьевой воде, промышленные и туристические возможности города.