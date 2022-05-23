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В Агдаме подготовлен проект систем водоснабжения и канализации города

В Агдаме подготовлен проект систем водоснабжения и канализации города Состоялось очередное заседание рабочей группы, сформированной с целью подготовки проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами города Агдам.
Инфраструктура
23 мая 2022 г. 17:05
В Агдаме подготовлен проект систем водоснабжения и канализации города

Состоялось очередное заседание рабочей группы, сформированной с целью подготовки проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами города Агдам.

Об этом Report сообщили в ОАО «Азерсу».

На встрече, состоявшейся в Агдаме, был представлен проект систем питьевого и сточных вод, а также дождевой воды, состоялись подробные обсуждения.

Начальник департамента планирования и проектирования «Азерсу» Бахадыр Кенгерли отметил, что при разработке проекта учитывались потребности населения в питьевой воде, промышленные и туристические возможности города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihəsi hazırlanıb

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