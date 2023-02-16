В Агдаме подготовлен проект сети водоснабжения, водоотведения и отвода дождевой воды

В соответствии с генеральным планом города Агдам, спроектированы и прошли техническую экспертизу сети водоснабжения, водоотведения и отвода дождевой воды протяженностью 190 км.

В соответствии с генеральным планом развития города Агдам, подготовлен и прошел техническую экспертизу план сети водоснабжения, водоотведения и отвода дождевой воды протяженностью 190 км.

Как сообщает Report, об этом на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства в Агдаме заявил глава департамента градостроительства и проектирования ОАО "Азерсу" Бахадур Кенгерли.

"Мы выполнили проектирование в несколько этапов - это городские сети, системы водоснабжения и водоотведения, водоочистные сооружения и коллекторы", - отметил он.