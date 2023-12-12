В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса

В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса.

В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что большая часть проекта по строительству железнодорожной линии Барда - Агдам, уже завершена.

"В целом проект выполнен на 85%. В настоящее время ведется строительство конечных станций - Тазакенд, Барда, Кочари", - добавил председатель АЖД.

Рустамов отметил, что по проекту Горадиз-Агбенд выполнено 45% работ.

"Проект реализуется ускоренными темпами, его завершение намечено на 2025 год", - сказал он.