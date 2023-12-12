О нас

В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса

В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса.
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 15:24
В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса

В Агдаме началось строительство железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что большая часть проекта по строительству железнодорожной линии Барда - Агдам, уже завершена.

"В целом проект выполнен на 85%. В настоящее время ведется строительство конечных станций - Тазакенд, Барда, Кочари", - добавил председатель АЖД.

Рустамов отметил, что по проекту Горадиз-Агбенд выполнено 45% работ.

"Проект реализуется ускоренными темпами, его завершение намечено на 2025 год", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Construction of railway and bus station complex gets underway in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdamda dəmir yolu və avtovağzal kompleksi inşasına başlanılıb

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 00:06
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
12 декабря 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
11 декабря 2023 г. 22:07
Азербайджан официально стал хозяином СОР29
ВидеоАзербайджан официально стал хозяином СОР29
11 декабря 2023 г. 18:45
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
10 декабря 2023 г. 14:18
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
10 декабря 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi