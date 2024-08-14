В аэропорту Астана кейтеринговая машина повредила дверь самолета Air Astana

В международном аэропорту Алматы повредили самолет авиакомпании Air Astana. Из-за этого пришлось задержать рейс из Алматы в Пекин.

В международном аэропорту Алматы повредили самолет авиакомпании Air Astana. Из-за этого пришлось задержать рейс из Алматы в Пекин.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании

"13 августа при подготовке рейса Алматы-Пекин дверь самолета повредила кейтеринговая машина. Пассажиров приняли на другой рейс. Авиакомпания сожалеет об этом и подчеркивает, что это произошло не по вине перевозчика", - сообщили в Air Astana.

При этом, авиакомпания призывает руководство аэропорта не допускать инцидентов, которые не только наносят материальный ущерб, но и сбивают расписание полетов.