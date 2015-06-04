​В "Аэроэкспрессе" опровергают поставки двухэтажных поездов Stadler Азербайджану

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Строительство двухэтажных поездов для "Аэроэкспресса" проходит в штатном режиме.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

"Работы по строительству двухэтажных поездов в интересах "Аэроэкспресса" продолжаются и ведутся в штатном режиме", — заявил представитель компании.

В "Аэроэкспрессе" рассказали, что два двухэтажных поезда уже проходят сертификацию в Щербинке и в скором времени будут отправлены на Северо-Кавказскую железную дорогу.

Ранее сообщалось, что швейцарская компания Stadler поставит в Азербайджан пять двухэтажных поездов, которые были созданы для российского "Аэроэкспресса".