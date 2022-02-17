В ABADA прокомментировали сегодняшнюю акцию протеста водителей грузовиков

Общественное объединение Ассоциация международных перевозчиков Азербайджана (ABADA) осуждает провокационные действия водителей большегрузных автомобилей, принадлежащих ООО "R Group Azerbaijan", на проспекте Гейдара Алиева в Баку.

Общественное объединение Ассоциация международных перевозчиков Азербайджана (ABADA) осуждает провокационные действия водителей большегрузных автомобилей, принадлежащих ООО "R Group Azerbaijan", на проспекте Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ABADA.

"Защита прав компаний-членов ABADA и водителей, работающих в этой сфере, заключается в посредничестве в решении возникающих у них проблем. В то же время, ABADA оказывает услуги для развития международных грузоперевозок Азербайджана" - говорится в заявлении.

Было отмечено, что ввиду нарушений, допущенных "R Group Azerbaijan", правление ABADA ранее делало им замечание, с руководством компании были проведены профилактические беседы.

"Обвинения компании и ее представителей, связанные с получением бланков-разрешений безосновательны. Согласно подписанному между Министерством цифрового развития и транспорта и ABADA меморандуму, распределение бланков-разрешений, являющихся важным экономическим инструментом в международных автомобильных перевозках, осуществляется специальной комиссией при ABADA. "R Group Azerbaijan" был исключен из ABADA 10 января 2022 года за грубое нарушение устава ABADA и действия, наносящие ущерб деловой репутации Общественному объединению, а также распространение ложной информации", - говорится в сообщении Ассоциации.