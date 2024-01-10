В 2024 году в НАР будут построены новые электростанции и ирригационные системы

В 2024 году в Нахчыванcкой Автономной Республике (НАР) будут реализованы проекты зеленой энергии, построены и введены в эксплуатацию новые электростанции и современные ирригационные системы.

В 2024 году в Нахчыванcкой Автономной Республике (НАР) будут реализованы проекты зеленой энергии, построены и введены в эксплуатацию новые электростанции и современные ирригационные системы.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в автономной республике Фуад Наджафли.

Наджафли напомнил, что распоряжением президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

По его словам, указанные проекты будут реализованы крупнейшими местными и международными компаниями.

Представитель президента также подчеркнул, что в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" в НАР продолжается реализация важных проектов. В прошлом году было проведено технико-экономическое обоснование проектов по 11 приоритетным направлениям, и на это было потрачено около 50 млн манатов, сказал он.