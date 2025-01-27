В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов

В 2024 году грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) составили 3,3 млн тонн грузов, что на 21% больше по сравнению с 2023 годом и почти в шесть раз выше уровня 2021 года.

В 2024 году грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) составили 3,3 млн тонн грузов, что на 21% больше по сравнению с 2023 годом и почти в шесть раз выше уровня 2021 года.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил заместитель директора "Дирекции интегрированного планирования" при АО НК «КазакстанТемирЖолы» Алиби Тулегенов.

“Рост объемов был обеспечен за счет увеличения казахстанского экспорта, который увеличился на 21% по сравнению с 2023 годом”, - заявил Тулегенов.

Он отметил, что текущая пропускная способность железнодорожного сегмента Транскаспийского маршрута составляет6 млн тонн грузов в год.

“Мы планируем довести эту цифру до 10 миллионов тонн в год за счет дальнейшего развития железнодорожной и портовой инфраструктуры вдоль всего коридора”, - сказал Тулегенов.

Он добавил, что по маршруту ТМТМ из Китая по итогам 2024 года отправлено 358 контейнерных поездов, что в 33 раза больше по сравнению с 2023 годом.

“На 2025 год из Китая запланирована отправка порядка 600 контейнерных поездов по Среднему коридору, что свидетельствует о дальнейшем росте и потенциале этого важного транспортного маршрута”, - заявил Тулегенов.

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