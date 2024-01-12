В 2023 году в бакинском метро услугой сопровождения воспользовались 918 маломобильных пассажиров

В прошлом году в бакинском метрополитене услугой сопровождения, предоставляемой для маломобильных групп населения, воспользовались 918 человек.
Как сообщили Report в столичном метрополитене, это на 33,2% больше показателя 2022 года, когда было перевезено 689 маломобильных пассажиров.
В бакинском метро услуга сопровождения пассажиров из маломобильных групп населения запущена в 2019 году.
Прием заявок от пассажиров на предоставление услуги осуществляется ежедневно по телефону (050) 268 00 65 и через мобильное приложение