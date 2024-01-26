О нас

В 2023 году в Азербайджане более 71 тыс. абонентов обеспечены питьевой водой

В 2023 году в Азербайджане более 71 тыс. абонентов обеспечены питьевой водой В 2023 году в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, более 71 тыс. абонентов в централизованном порядке были обеспечены питьевой водой.
Инфраструктура
26 января 2024 г. 15:54
В 2023 году в Азербайджане более 71 тыс. абонентов обеспечены питьевой водой

В 2023 году в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, более 71 тыс. абонентов в централизованном порядке были обеспечены питьевой водой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В городах Лачын, Физули, Шуша, Газах, Евлах, Балакен, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Ширван, Сальян, Нефтчала, а также в 9 селах Исмаиллинского района, 8 селах Гаджигабульского района, 7 селах Товузского района, 3 селах Газахского района, 3 селах Агстафинского района, в селах и поселках вокруг Баку реализован ряд мер, связанных с улучшением питьевого водоснабжения и услуг по сбросу сточных вод.

Всего в 2023 году построены 1 питьевое и 5 очистных сооружений, 4 водозаборных сооружения, 6 установок обратного осмоса, 30 водохранилищ, 12 водо- и канализационных насосных станций. Помимо этого, проведено 1037 км питьевых и 179 км канализационных водопроводов, вырыто 26 субартезианских скважин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ötən il 71 mindən çox abonent ilk dəfə içməli su ilə təmin olunub

Другие новости из категории

V.Ships проведет оценку системы управления экипажем на судах ASCO
ФотоV.Ships проведет оценку системы управления экипажем на судах ASCO
26 января 2024 г. 12:57
При строительстве дороги Худаферин-Губадлы-Лачын перенесены захоронения  
При строительстве дороги Худаферин-Губадлы-Лачын перенесены захоронения  
26 января 2024 г. 12:42
Alaska Air потеряет 150 млн долларов из-за приостановки полетов Boeing 737-9 MAX
Alaska Air потеряет 150 млн долларов из-за приостановки полетов Boeing 737-9 MAX
26 января 2024 г. 12:10
На автодороге Худаферин – Губадлы - Лачын выполнено 50% запланированных работ
На автодороге Худаферин – Губадлы - Лачын выполнено 50% запланированных работ
26 января 2024 г. 11:46
Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле
Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле
26 января 2024 г. 10:37
На ряде дорог Баку образовались пробки
ФотоНа ряде дорог Баку образовались пробки
26 января 2024 г. 08:34
Азербайджан и Турция обсудили развитие Среднего коридора
ФотоАзербайджан и Турция обсудили развитие Среднего коридора
25 января 2024 г. 19:52
Поступят в продажу билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль
Поступят в продажу билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль
25 января 2024 г. 16:48
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
В прошлом году на судах ASCO перевезено на 13% больше пассажиров
В прошлом году на судах ASCO перевезено на 13% больше пассажиров
25 января 2024 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi