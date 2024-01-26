В 2023 году в Азербайджане более 71 тыс. абонентов обеспечены питьевой водой

В 2023 году в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, более 71 тыс. абонентов в централизованном порядке были обеспечены питьевой водой.

В 2023 году в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, более 71 тыс. абонентов в централизованном порядке были обеспечены питьевой водой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В городах Лачын, Физули, Шуша, Газах, Евлах, Балакен, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Ширван, Сальян, Нефтчала, а также в 9 селах Исмаиллинского района, 8 селах Гаджигабульского района, 7 селах Товузского района, 3 селах Газахского района, 3 селах Агстафинского района, в селах и поселках вокруг Баку реализован ряд мер, связанных с улучшением питьевого водоснабжения и услуг по сбросу сточных вод.

Всего в 2023 году построены 1 питьевое и 5 очистных сооружений, 4 водозаборных сооружения, 6 установок обратного осмоса, 30 водохранилищ, 12 водо- и канализационных насосных станций. Помимо этого, проведено 1037 км питьевых и 179 км канализационных водопроводов, вырыто 26 субартезианских скважин.