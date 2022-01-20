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В 2021 году экспорт автобусов и микроавтобусов из Турции в Азербайджан превысил $39,5 млн

В 2021 году экспорт автобусов и микроавтобусов из Турции в Азербайджан превысил $39,5 млн В 2021 году из Турции в Азербайджан, включая Нахчыван, было экспортировано автобусов и микроавтобусов на сумму 39 527 000 долларов США.
Инфраструктура
20 января 2022 г. 08:46
В 2021 году экспорт автобусов и микроавтобусов из Турции в Азербайджан превысил $39,5 млн

В 2021 году из Турции в Азербайджан, включая Нахчыван, было экспортировано автобусов и микроавтобусов на сумму 39 527 000 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что всего в прошлом году в 83 страны было экспортировано автобусов и микроавтобусов на сумму 1 миллиард 266 миллионов 255 тысяч долларов США.

Крупнейшим экспортером автобусов и микроавтобусов стала Франция - 334 миллиона 22 тысячи долларов. За ней следуют Германия - 164 млн 361 тыс. долларов и Италия - 86 млн 278 тыс. В прошлом году в Грузию было экспортировано автобусов и микроавтобусов на сумму 65,4 млн долларов, в Венгрию - на 56,66 млн, в Румынию - на 34,719 млн, в Сербию - на 31,884 млн, в Португалию - на 28,667 млн, в Грецию - на 27,786 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ötən il Azərbaycana 39,5 milyon dollarlıq avtobus, mikroavtobuslar ixrac edib

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