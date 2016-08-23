В 2015 году 474 человека погибли в результате авиакатастроф

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В 2015 году в мире было зарегистрировано 92 авиационных случая.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Согласно статистике, это на 5 случаев меньше, чем в 2014 году. В прошлом году в результате этих случаев погибли 474 человека, в то время как в 2014 году жертвами авиационных катастроф были 904 человека.

Самым смертельным авиационным случаем в прошлом году была катастрофа российского самолета в небе на Египтом 31 октября. Тогда погибли 224 человека.