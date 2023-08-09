Узбекские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом

Узбекские предприниматели заинтересованы в доступе к складской инфраструктуре на территории Бакинского порта.

Узбекские предприниматели заинтересованы в доступе к складской инфраструктуре на территории Бакинского порта.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

По его словам, импортеры из Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом и нацелены либо арендовать на долгосрочной основе терминал минеральных удобрений, либо инвестировать в его создание: "Сейчас этот вопрос изучается, ведутся работы по подготовке технико-экономического обоснования."

"В 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов из Узбекистана через Бакинский порт составили 904 тыс. тонн, что на 65% процентов больше по сравнению с 2021 годом. Заметно увеличились объемы перевозок продовольственных грузов, в том числе сахара-сырца, минеральных удобрений и контейнеров",- сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.