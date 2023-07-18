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Узбекская делегация ознакомилась с проводимыми в Шуше работами

Узбекская делегация ознакомилась с проводимыми в Шуше работами Находящаяся с визитом в городе Шуша узбекская делегация была подробно проинформирована о мерах по восстановлению разрушенных исторических памятников и реализуемых в городе реконструкционных работах
Инфраструктура
18 июля 2023 г. 19:31
Узбекская делегация ознакомилась с проводимыми в Шуше работами

Делегация Узбекистана, находящаяся в городе Шуша для участия в работе 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, ознакомилась с проводимыми в Шуше работами по восстановлению и реконструкции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В ходе ознакомления с городом, состоявшегося при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова, была предоставлена подробная информация о мерах по восстановлению исторических памятников и работах по реконструкции Шуши.

Узбекская делегация высоко оценила работы по восстановлению и благоустройству древнего азербайджанского города.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan nümayəndə heyəti Şuşada görülən işlərlə tanış olub

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