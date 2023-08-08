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Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору

Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору до 1,5 млн тонн.
Инфраструктура
8 августа 2023 г. 12:07
Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору

Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору до 1,5 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Узбекистана Бегзод Холматов заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

По его словам, между Азербайджаном и Узбекистаном динамично растут объемы перевозимых грузов: "В этом ключе Средний коридор играет важную роль".

Бегзод Холматов также отметил, что Азербайджан и Узбекистан могли бы сотрудничать в сфере судостроительства.

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