Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору

Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору до 1,5 млн тонн.

Узбекистан заинтересован в увеличении мощности перевалки по Среднему коридору до 1,5 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Узбекистана Бегзод Холматов заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

По его словам, между Азербайджаном и Узбекистаном динамично растут объемы перевозимых грузов: "В этом ключе Средний коридор играет важную роль".

Бегзод Холматов также отметил, что Азербайджан и Узбекистан могли бы сотрудничать в сфере судостроительства.