Узбекистан рассматривает возможность покупки судов у Азербайджана и Туркменистана

Узбекистан рассматривает возможность приобретения судов у судостроительных заводов в Азербайджане и Туркменистане.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта страны Илхом Махкамов в интервью телеканалу "Узбекистан-24" на полях трехстороннего саммита "Туркменистан-Азербайджан- Узбекистан".

"В Туркменистане, как и в Азербайджане, есть судостроительный завод. Мы сегодня договорились, что будем анализировать, будем рассматривать вопрос приобретения судов на данных судостроительных заводах. Необходимо отработать все технические вопросы", - сказал он.

Министр отметил, что Узбекистан планирует начать оперирование собственными паромами на Каспийском море. Это решение связано с резким увеличением объемов перевозок и заторами, которые на сегодняшний день достигают 30-40 дней.

Махкамов сообщил о подписании трехстороннего соглашения между Узбекистаном, Азербайджаном и Туркменистаном, которое предусматривает создание совместных компаний в сфере транспортно-логистических и профильных отраслей.

"Подписан документ трехсторонний, который нам ставит начало работы с созданием совместных компаний в транспортно-логистических и отраслевых предприятиях. Там создадут условия бесшовных пропусков грузов, транспортных экспедиторских услуг и также определенные преференции на транспортировку грузов как из Узбекистана, так и в Узбекистан. Также и транзит через Республику Узбекистан, естественно", - отметил он.

По словам главы ведомства, такая координация позволит снизить транспортные затраты и логистическую нагрузку на производителей и грузоотправителей.