О нас

Узбекистан рассматривает возможность покупки судов у Азербайджана и Туркменистана

Узбекистан рассматривает возможность покупки судов у Азербайджана и Туркменистана Узбекистан рассматривает возможность покупки судов у Азербайджана и Туркменистана
Инфраструктура
23 августа 2025 г. 13:54
Узбекистан рассматривает возможность покупки судов у Азербайджана и Туркменистана

Узбекистан рассматривает возможность приобретения судов у судостроительных заводов в Азербайджане и Туркменистане.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта страны Илхом Махкамов в интервью телеканалу "Узбекистан-24" на полях трехстороннего саммита "Туркменистан-Азербайджан- Узбекистан".

"В Туркменистане, как и в Азербайджане, есть судостроительный завод. Мы сегодня договорились, что будем анализировать, будем рассматривать вопрос приобретения судов на данных судостроительных заводах. Необходимо отработать все технические вопросы", - сказал он.

Министр отметил, что Узбекистан планирует начать оперирование собственными паромами на Каспийском море. Это решение связано с резким увеличением объемов перевозок и заторами, которые на сегодняшний день достигают 30-40 дней.

Махкамов сообщил о подписании трехстороннего соглашения между Узбекистаном, Азербайджаном и Туркменистаном, которое предусматривает создание совместных компаний в сфере транспортно-логистических и профильных отраслей.

"Подписан документ трехсторонний, который нам ставит начало работы с созданием совместных компаний в транспортно-логистических и отраслевых предприятиях. Там создадут условия бесшовных пропусков грузов, транспортных экспедиторских услуг и также определенные преференции на транспортировку грузов как из Узбекистана, так и в Узбекистан. Также и транзит через Республику Узбекистан, естественно", - отметил он.

По словам главы ведомства, такая координация позволит снизить транспортные затраты и логистическую нагрузку на производителей и грузоотправителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycan və Türkmənistandan gəmi alışını nəzərdən keçirir

Самое читаемое

Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
20 августа 2025 г. 14:41
В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадали мать и двое малолетних детей
В Шеки автомобиль врезался в дерево, пострадали мать и двое малолетних детей
16 августа 2025 г. 17:23
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi