Узбекистан предложил расширить возможности Среднего коридора на основе стандартов ООН

Расширение возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) должно быть обеспечено на основе стандартов ООН.

Расширение возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) должно быть обеспечено на основе стандартов ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный узел".

"Мы активно работаем над расширением транспортных возможностей региона, реализуем стратегические проекты по маршрутам Восток-Запад, Север-Юг. В этом контексте предусмотрено строительство железнодорожных линий Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Узбекистан-Афганистан-Пакистан, что поможет увеличить объем транзита товаров. Мы также поддерживаем расширение возможностей Среднего коридора", - отметил он.

Абидов подчеркнул, что за последние 25 лет ВВП стран-участниц SPECA вырос в 10 раз, а взаимный товарооборот увеличился на 50%: "В прошлом году товарооборот Узбекистана со странами SPECA достиг 8 млрд долларов США. Мы можем достичь более высоких показателей, потому что наши страны обладают большим потенциалом".