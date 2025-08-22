Узбекистан предложил расширить сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном в сфере грузоперевозок

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с конкретными предложениями по расширению многостороннего сотрудничества в сфере грузоперевозок, включая развитие Зангезурского коридора.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом Мирзиёев заявил в пятницу в Туркменбаши на трехсторонней встрече высокого уровня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Мирзиёев подчеркнул, что сопряжение действующих и перспективных транспортных коридоров позволит создать устойчивый трансконтинентальный маршрут, соединяющий Китай с Южной Азией, Ближним Востоком и Европой. Новые грузопотоки призваны обеспечить эффективную загрузку инфраструктуры в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане.

Он предложил развитие Среднего коридора, включая Зангезурский коридор, а также приступить к совместной экспертной проработке ключевых вопросов. Речь идет о расширении пропускной способности, создании современной логистической инфраструктуры в портах Туркменбаши и Баку, цифровизации процедур, обеспечении контроля за грузами и проведении согласованной тарифной политики. Со своей стороны Узбекистан выразил готовность на взаимной основе снизить тарифы на транспортировку для обеспечения кратчайшего и выгодного для бизнеса выхода к основным рынкам.