Узбекистан предложил расширить сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном в сфере грузоперевозок

Узбекистан предложил расширить сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном в сфере грузоперевозок Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказал конкретные предложения по расширению многостороннего сотрудничества в сфере грузоперевозок.
Инфраструктура
22 августа 2025 г. 15:45
Узбекистан предложил расширить сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном в сфере грузоперевозок

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с конкретными предложениями по расширению многостороннего сотрудничества в сфере грузоперевозок, включая развитие Зангезурского коридора.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом Мирзиёев заявил в пятницу в Туркменбаши на трехсторонней встрече высокого уровня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Мирзиёев подчеркнул, что сопряжение действующих и перспективных транспортных коридоров позволит создать устойчивый трансконтинентальный маршрут, соединяющий Китай с Южной Азией, Ближним Востоком и Европой. Новые грузопотоки призваны обеспечить эффективную загрузку инфраструктуры в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане.

Он предложил развитие Среднего коридора, включая Зангезурский коридор, а также приступить к совместной экспертной проработке ключевых вопросов. Речь идет о расширении пропускной способности, создании современной логистической инфраструктуры в портах Туркменбаши и Баку, цифровизации процедур, обеспечении контроля за грузами и проведении согласованной тарифной политики. Со своей стороны Узбекистан выразил готовность на взаимной основе снизить тарифы на транспортировку для обеспечения кратчайшего и выгодного для бизнеса выхода к основным рынкам.

Версия на английском языке Uzbekistan proposes expanding cooperation in cargo transportation with Azerbaijan and Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Zəngəzur dəhlizinin inkişafı üçün konkret təkliflər irəli sürüb

