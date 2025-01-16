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Узбекистан предлагает странам ОТГ начать пилотные перевозки по нескольким направлениям

Узбекистан предлагает странам ОТГ начать пилотные перевозки по нескольким направлениям 12:14
Инфраструктура
16 января 2025 г. 12:53
Узбекистан предлагает странам ОТГ начать пилотные перевозки по нескольким направлениям

Узбекистан предложил запустить пилотные перевозки по нескольким направлениям на территории стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) с целью последующего применения соглашения об упрощенном таможенном коридоре.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалхуджа Мавлонов на X заседании руководителей таможенных администраций ОТГ в Баку.

"Предлагаю начать пилотные перевозки по нескольким направлениям на территории наших стран с целью будущего применения Соглашения об упрощенном таможенном коридоре, используя при этом существующие каналы двустороннего обмена информацией. Мы хотим, чтобы наши предприниматели получили реальную пользу от этого документа", — отметил Мавлонов.

По его словам, Узбекистан активно поддерживает реализацию инициативы Азербайджана по созданию Транскаспийского таможенного транзитного портала.

"Предлагаем ускорить подписание правовой основы для использования транзитного портала. Также необходимо рассмотреть вопрос создания единого механизма расчета пограничных сборов, информирования о нетарифных мерах и применения гарантий", — добавил он.

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Версия на английском языке Uzbekistan proposes to start pilot transportation across Turkic states
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan TDT ölkələrində bir neçə istiqamət üzrə pilot daşımaların başlanılmasını təklif edir

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