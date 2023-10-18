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Узбекистан планирует выход на рынок Африки через порт в Омане

Узбекистан планирует выход на рынок Африки через порт в Омане Узбекистан обсудил вопросы практической реализации по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 10:17
Узбекистан планирует выход на рынок Африки через порт в Омане

Узбекистан обсудил вопросы практической реализации по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана.

Договоренность об этом достигнута в ходе встречи председателя ТПП Даврона Вахабова с временным поверенным в делах cултаната Оман Насиром Аль-Мавали.

"Обсуждены вопросы по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала, реэкспорту, а также дальнейшему развитию сотрудничества и обмену опытом в рыбной и пчеловодческой отрасли", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили взаимную готовность к совместной работе по привлечению деловых кругов двух стран к налаживанию более тесных связей и реализации совместных проектов.

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