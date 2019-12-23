Узбекистан планирует запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию к весне 2020 года

Компания "Узбекистон темир йуллари" планирует к весне 2020 года запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика Узбекистана.

"Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение I квартала 2020 года", — говорится в сообщении на сайте компании по итогам встречи руководителей железных дорог Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Туркменистана по развитию международного мультимодального маршрута между этими пятью странами, которая состоялось 19-20 декабря в Ташкенте.

В ходе заседания его участники установили единые транзитные тарифные ставки и условия перевозки грузов по маршруту, обсуждена логистическая инфраструктура. Стороны также договорились о создании координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц.