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Узбекистан инициирует создание Совета железнодорожных администраций  ОТГ

Узбекистан инициирует создание Совета железнодорожных администраций  ОТГ Узбекистан предлагает сформировать Совет железнодорожных администраций в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) со штаб-квартирой в Ташкенте.
Инфраструктура
6 июля 2024 г. 15:42
Узбекистан инициирует создание Совета железнодорожных администраций  ОТГ

Узбекистан предлагает сформировать Совет железнодорожных администраций в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) со штаб-квартирой в Ташкенте.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев в своем выступлении на саммите ОТГ в Шуше.

“К формированию повестки дня и реализации приоритетных задач нашей Организации в сфере транспорта считаем целесообразным широко привлечь Альянс логистических центров и грузоотправителей тюркских государств, созданный на прошлой неделе в Ташкенте. Уверен, вы одобрите [также] наше предложение о формировании в рамках Организации Совета железнодорожных администраций и размещении его дирекции в Ташкенте”, - сказал Мирзиёев, слова которого приводит его пресс-служба.

Он отметил, что страны ОТГ решительно нацелены на выход к основным мировым рынкам и возрождение Великого шелкового пути в новых исторических условиях.

“Мы могли бы дать поручения министрам торговли и транспорта, чтобы до нашего очередного саммита они совместно разработали комплексные меры по наиболее эффективному использованию возможностей международных коридоров, полной цифровизации автоперевозок и созданию "зеленых" коридоров”, - сказал он.

Мирзиёев также отметил постоянный рост объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору: “Введение оптимальных тарифов для бизнеса, несомненно, значительно повысит конкурентоспособность и привлекательность этого коридора. Мы заинтересованы в налаживании системы "Единое окно", обеспечении непрерывной работы таможенно-пограничных пропускных пунктов”.

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