Узбекистан и Грузия планируют расширить использование коридора БТК

Вопрос расширения использования транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс был обсужден в ходе 9-го заседания узбекско-грузинской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Ташкенте.

Вопрос расширения использования транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) был обсужден в ходе 9-го заседания узбекско-грузинской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Ташкенте.

Об этом передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудили развитие транспортно-логистического партнерства, а также черноморских портов Грузии.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной, промышленной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Было принято решение о том, что в ближайшие годы объем товарооборота будет доведен до 500 млн долларов. Для этого планируется разработка и утверждение Плана практических мер по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы.

Отметим, что железная дорога БТК начала работать в тестовом режиме с 30 октября 2017 года. Она была построена на основе межправительственного соглашения Азербайджана, Грузии и Турции. Она была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года.