Увеличивается количество электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт

Для удовлетворения растущего в связи с началом нового учебного года спроса на пассажирские перевозки электропоезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, с 16 сентября начнут работать по об

Для удовлетворения растущего в связи с началом нового учебного года спроса на пассажирские перевозки электропоезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, с 16 сентября начнут работать по обновленному расписанию.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, количество рейсов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт увеличится с 20 до 24, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт - с 36 до 42.

В соответствии с обновленным графиком, в течение дня по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт будет осуществляться 13 рейсов из Баку и 11 рейсов из Сумгайыта, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт - 20 рейсов из Баку и 22 рейса из Сумгайыта.