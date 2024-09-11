О нас

Увеличивается количество электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт  

Увеличивается количество электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт   Для удовлетворения растущего в связи с началом нового учебного года спроса на пассажирские перевозки электропоезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, с 16 сентября начнут работать по об
Инфраструктура
11 сентября 2024 г. 18:14
Увеличивается количество электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт  

Для удовлетворения растущего в связи с началом нового учебного года спроса на пассажирские перевозки электропоезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, с 16 сентября начнут работать по обновленному расписанию.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, количество рейсов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт увеличится с 20 до 24, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт - с 36 до 42.

В соответствии с обновленным графиком, в течение дня по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт будет осуществляться 13 рейсов из Баку и 11 рейсов из Сумгайыта, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт - 20 рейсов из Баку и 22 рейса из Сумгайыта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Sumqayıt elektrik qatarlarının sayı artırılır

Экслюзивные новости

Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi