Увеличивается количество автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди

Агентство наземного транспорта Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" увеличивает количество регулярных автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди, запущенных в сентябре прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, с 11 августа по маршруту Барда-Ханкенди начнут выполняться еще три рейса, и число рейсов в данном направлении увеличится до 6 в день. В качестве промежуточного пункта для этих рейсов определен город Ходжалы.

Автобусы будут отправляться из Ханкенди в Барду в 07:00, 11:30 и 16:30.

Отметим, что в настоящее время автобусы, курсирующие по этому рейсу, отправляются из Барды в 07:00, 11:30 и 16:30, а из Ханкенди - в 09:00, 14:30 и 18:30.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.