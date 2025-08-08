О нас

Увеличивается количество автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди

Увеличивается количество автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди Агентство наземного транспорта Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" увеличивает количество регулярных автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди, запущенных в сентябре прошлого года.
Инфраструктура
8 августа 2025 г. 17:26
Увеличивается количество автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди

Агентство наземного транспорта Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" увеличивает количество регулярных автобусных рейсов по маршруту Барда-Ханкенди, запущенных в сентябре прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, с 11 августа по маршруту Барда-Ханкенди начнут выполняться еще три рейса, и число рейсов в данном направлении увеличится до 6 в день. В качестве промежуточного пункта для этих рейсов определен город Ходжалы.

Автобусы будут отправляться из Ханкенди в Барду в 07:00, 11:30 и 16:30.

Отметим, что в настоящее время автобусы, курсирующие по этому рейсу, отправляются из Барды в 07:00, 11:30 и 16:30, а из Ханкенди - в 09:00, 14:30 и 18:30.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılır

Другие новости из категории

Объем перевалки контейнерных грузов через Бакинский порт может достичь 100 тыс. TEU к концу 2025 года
Объем перевалки контейнерных грузов через Бакинский порт может достичь 100 тыс. TEU к концу 2025 года
8 августа 2025 г. 16:24
Руководство и коллектив AZAL почтил память Национального героя Азербайджана Хокюмы Алиевой
Руководство и коллектив AZAL почтил память Национального героя Азербайджана Хокюмы Алиевой
8 августа 2025 г. 15:19
На проспекте Гусейна Джавида в Баку расширена полоса микромобильности
ФотоНа проспекте Гусейна Джавида в Баку расширена полоса микромобильности
8 августа 2025 г. 14:47
Родившийся в метро ребенок будет до 25 лет бесплатно пользоваться услугами метрополитена
Родившийся в метро ребенок будет до 25 лет бесплатно пользоваться услугами метрополитена
8 августа 2025 г. 12:40
Судно-водолаз Академик Тофиг Исмаилов возвращено в эксплуатацию после капремонта
Судно-водолаз "Академик Тофиг Исмаилов" возвращено в эксплуатацию после капремонта
8 августа 2025 г. 11:17
Определился подрядчик строительства канализационной системы в Астаре
Определился подрядчик строительства канализационной системы в Астаре
8 августа 2025 г. 10:34
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
8 августа 2025 г. 08:16
Казахстанские инженеры начали обследование дна Каспия для прокладки линии связи
Казахстанские инженеры начали обследование дна Каспия для прокладки линии связи
8 августа 2025 г. 05:48
АЖД: Количество принятых из Китая блок-поездов увеличилось почти в 2 раза
ФотоАЖД: Количество принятых из Китая блок-поездов увеличилось почти в 2 раза
7 августа 2025 г. 18:45
АЖД и Грузинские железные дороги обсудили сотрудничество по развитию ж/д Баку–Тбилиси–Карс
ФотоАЖД и Грузинские железные дороги обсудили сотрудничество по развитию ж/д Баку–Тбилиси–Карс
7 августа 2025 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi