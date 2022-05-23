Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта приняла решение увеличить количество рейсов по маршруту Баку–Шуша–Баку.

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта приняла решение увеличить количество рейсов по маршруту Баку–Шуша–Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан были внесены определенные изменения в графики движения автобусов. В результате анализа было принято решение увеличить количество рейсов по маршруту Баку–Шуша–Баку. С июня пассажиры смогут посещать Шушу 5 раз в неделю.