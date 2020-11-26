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Увеличивается частота рейсов Buta Airways в Измир

Увеличивается частота рейсов Buta Airways в Измир Билеты на рейс по маршруту Баку-Измир-Баку уже доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам "Супер" и "Стандарт") и в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер")
Инфраструктура
26 ноября 2020 г. 13:31
Увеличивается частота рейсов Buta Airways в Измир

Азербайджанская низкобюджетная авиакомпания Buta Airways увеличит число специальных рейсов по маршруту Баку-Измир-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

С 10 декабря полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Напомним, что в связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер".

Так, тариф "Стандарт" (от 55 евро) допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Тариф "Супер" (от 75 евро) включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

В качестве ручной клади на борт самолета можно провозить только дамскую сумку, мужской портфель, сумку для портативного компьютера (при использовании по назначению) и детское питание. Другой вид ручной клади, в том числе покупки из магазинов Duty Free, запрещены.

Билеты на рейс по маршруту Баку-Измир-Баку уже доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам "Супер" и "Стандарт") и в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К полету допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат. Результаты теста действительны в течение 48 часов с момента получения медицинской справки.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

• facebook.com/ButaAirways
• instagram.com/ButaAirways
• twitter.com/ButaAirways
• vk.com/ButaAirwaysru
• t.me/Buta_Airways

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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Версия на английском языке Buta Airways to increase frequency of flights performed to Izmir
Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" İzmir istiqamətində uçuşların sayını artırır

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