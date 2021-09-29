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Увеличился объем ВВП Нахчывана

Увеличился объем ВВП Нахчывана В январе-августе этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта на сумму 1 миллиарда 878 миллионов 670 тысяч 800 манатов, что на 0,7 процента выше, чем в соответствующем периоде 2020 года.
Инфраструктура
29 сентября 2021 г. 05:24
Увеличился объем ВВП Нахчывана

В январе-августе этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта на сумму 1 миллиарда 878 миллионов 670 тысяч 800 манатов, что на 0,7 процента выше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат автономной республики.

Отмечается, что ВВП на душу населения увеличился на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4 066,4 маната.

Первое место в валовом внутреннем продукте автономной республики занимает промышленность. В отрасли произведено продукции на 772 миллиона 115 тысяч манатов, что на 0,9 процента больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

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