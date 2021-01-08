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Увеличилось количество ремонтируемых вагонов в вагонном депо "Шярг"

Увеличилось количество ремонтируемых вагонов в вагонном депо "Шярг" Всего в 2020 году в депо было отремонтировано 1 091 вагонов, что на 70% больше, чем за 2019 год
Инфраструктура
8 января 2021 г. 10:44
Увеличилось количество ремонтируемых вагонов в вагонном депо Шярг

Действующее в составе ООО ADY Express вагонное депо "Шярг", расположенное в поселке Алят Гарадагского района завершило 2020 год с возросшими показателями. В депо осуществляется текущий и капитальный ремонт грузовых вагонов, что обеспечивает бесперебойную транспортировку грузов по железным дорогам Азербайджана.

Об этом Report сообщает со сслыкой на ADY Express.

В 2020 году, компания ADY Express организовала работу вагонного депо "Шярг" в рамках особого карантинного режима, применяемого в стране в связи с пандемией коронавируса, ввела сменный режим работы, и процесс ремонта вагонов продолжался без перебоев. Во всех цехах депо, работа выполнялась так же, как и раньше. В результате были созданы условия для своевременного завершения ремонтных работ грузовых вагонов и использования их при перевозке грузов.

Всего в 2020 году в депо было отремонтировано 1 091 вагонов, что на 70% больше, чем за 2019 год. Самый высокий показатель был зафиксирован в ноябре прошлого года - 147 вагонов. Среди грузовых вагонов, отремонтированных в прошлом году были 229 цистерн, 204 полувагона, 219 крытых вагонов, 218 рефрижераторов, 219 платформ и 2 зерновоза.

Отметим, что в настоящее время в депо ведется поэтапный ремонт. Реконструкция депо и оснащение его современным инженерным и технологическим оборудованием позволит ремонтировать все виды грузовых вагонов, входящих в состав парка вагонов в Азербайджане. Концепция реконструкции депо разработана с учетом максимально возможного использования существующих зданий и сооружений при условии, что производственный процесс не будет остановлен. Таким образом, в настоящее время параллельно с реконструкцией вагонного депо "Шярг" осуществляется технологический процесс — ремонт вагонов.

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Версия на английском языке ФотоADY Express increases wagon repairs 70%
Версия на азербайджанском языке Фото“ADY Express” vaqon təmirini 70% artırıb

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