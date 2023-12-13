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Увеличилось число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост"

Увеличилось число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост" На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 390 автомобилей.
Инфраструктура
13 декабря 2023 г. 13:03
Увеличилось число автомобилей, ожидающих на таможенном посту Красный мост

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 390 автомобилей.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что число ожидающих автомобилей на таможенном посту увеличилось на 105 по сравнению с предыдущим днем.

В то же время на таможенных постах "Астара" и "Билясувар" на ирано-азербайджанской границе ожидают выезда 123 и 90 грузовиков соответственно, на посту "Мазымгара" на границе с Грузией - 32, на таможенных постах "Самур" и "Ханоба" на границе с РФ - 95 и 15 соответственно.

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Версия на азербайджанском языке “Qırmızı Körpü” gömrük postunda gözləyən avtomobillərin sayı artıb

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