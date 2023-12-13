Увеличилось число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост"

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 390 автомобилей.

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 390 автомобилей.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что число ожидающих автомобилей на таможенном посту увеличилось на 105 по сравнению с предыдущим днем.

В то же время на таможенных постах "Астара" и "Билясувар" на ирано-азербайджанской границе ожидают выезда 123 и 90 грузовиков соответственно, на посту "Мазымгара" на границе с Грузией - 32, на таможенных постах "Самур" и "Ханоба" на границе с РФ - 95 и 15 соответственно.