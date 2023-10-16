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Увеличились импортные и экспортные перевозки ADY Express

Увеличились импортные и экспортные перевозки ADY Express В январе-сентябре 2023 года дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги” ООО ADY Express перевезла 919 564 тонны импортных и 623 199 тонн экспортных грузов.
Инфраструктура
16 октября 2023 г. 11:20
Увеличились импортные и экспортные перевозки ADY Express

В январе-сентябре 2023 года дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги” ООО ADY Express перевезла 919 564 тонны импортных и 623 199 тонн экспортных грузов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

Сообщается, что это соответственно на 30,5% и 25,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Импортные перевозки ADY Express за отчетный период в основном включали сахар, пиломатериалы и изделия из дерева, бензин и технические масла, а экспорт - клинкер, газойль, глину и строительные материалы.

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Версия на азербайджанском языке “ADY Express”in idxal və ixrac daşımaları artıb

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