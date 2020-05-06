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Увеличено количество электричек по маршруту Баку-Сумгайыт

Увеличено количество электричек по маршруту Баку-Сумгайыт

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличило количество электропоездов, курсирующих в направлении Баку-Сумгайыт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД. 

"В связи с открытием ряда рабочих мест после объявленного правительством с 4 мая смягчения карантинного режима на территории страны увеличился спрос на пассажирские перевозки по Абшеронской кольцевой железной дороге. С учетом этого с завтрашнего дня будет увеличено количество поездов в указанном направлении", - говорится в информации. 

С новым расписанием электричек можно подробно ознакомиться в таблице ниже.

РАСПИСАНИЕ электричек Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку с 6 мая 2020 года:

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