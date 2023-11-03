Увеличено число автобусных рейсов из Баку в Нахчыван по территории Ирана

Количество автобусных рейсов из Баку по территории Ирана в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана и обратно доведены до 4.

Количество автобусных рейсов из Баку по территории Ирана в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана и обратно доведены до 4.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в график движения регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку был добавлен еще один рейс к 19:00.

В настоящее время пассажиры могут приобрести билеты на рейсы 09:00, 19:00, 20:00 и 21:00 на сайте biletim.az.

Отметим, что на заседании Совместной азербайджано-иранской смешанной комиссии, состоявшемся в Баку в сентябре этого года, была достигнута договоренность об увеличении количества рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. На начальном этапе в график движения маршрута был добавлен 1 рейс. На следующем этапе планируется увеличить количество рейсов до 6.

Автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку через территорию Ирана действует с 8 ноября 2007 года. Автобусы, курсирующие по маршруту Нахчыван-Баку, преодолевают через территорию Ирана в общей сложности 645 километров.