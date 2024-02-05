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Увеличена скорость движения автобусов по маршруту Баку-Сумгайыт

Увеличена скорость движения автобусов по маршруту Баку-Сумгайыт После организации специальных полос движения по дороге Баку-Сумгайыт средняя скорость движения автобусов увеличилась на 14 км/ч, а время в пути пассажиров сократилось на 25 минут.
Инфраструктура
5 февраля 2024 г. 14:37
Увеличена скорость движения автобусов по маршруту Баку-Сумгайыт

После организации специальных полос движения по дороге Баку-Сумгайыт средняя скорость движения автобусов увеличилась на 14 км/ч, а время в пути пассажиров сократилось на 25 минут.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Помимо того, что выделенные полосы движения являются одним из основных компонентов общественного транспорта, организация полос является гарантией бесперебойного и интенсивного движения автобусов", - говорится в заявлении организации.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt yolunda avtobusların orta sürəti artıb, səfər müddəti azalıb

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