Увеличена скорость движения автобусов по маршруту Баку-Сумгайыт

После организации специальных полос движения по дороге Баку-Сумгайыт средняя скорость движения автобусов увеличилась на 14 км/ч, а время в пути пассажиров сократилось на 25 минут.

После организации специальных полос движения по дороге Баку-Сумгайыт средняя скорость движения автобусов увеличилась на 14 км/ч, а время в пути пассажиров сократилось на 25 минут.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Помимо того, что выделенные полосы движения являются одним из основных компонентов общественного транспорта, организация полос является гарантией бесперебойного и интенсивного движения автобусов", - говорится в заявлении организации.