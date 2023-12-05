​​​​​​​Утверждены требования к установке солнечных панелей на кровлях домов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре утвердила ряд норм, регламентирующих основные требования к проектированию, строительству и безопасной эксплуатации жилых домов, складских помещений, внутренних водопроводов и канализац

Коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре утвердила ряд норм, регламентирующих основные требования к проектированию, строительству и безопасной эксплуатации жилых домов, складских помещений, внутренних водопроводов и канализации зданий.

Как сообщает Report, решение об этом подписал председатель Коллегии Анар Гулиев.

Согласно документу утверждены также требования к установке солнечных панелей на кровлях домов, разработанные в целях исполнения распоряжения президента страны от 3 мая 2021 года "О мерах по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях (Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы).