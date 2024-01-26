Утверждены тарифные ставки и план перевозок грузов по Среднему коридору

Утверждены тарифные ставки и план перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ - Средний коридор) на 2024 год.

Утверждены тарифные ставки и план перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ - Средний коридор) на 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сегодня в Анкаре состоялось очередное заседание Общего собрания Объединения юридических лиц Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

В ходе заседания были проанализированы грузоперевозки за прошлый год и по результатам рассмотрены другие вопросы, связанные с развитием маршрута.

Также в рамках встречи состоялась трехсторонняя встреча с руководителями железных дорог Грузии и Казахстана. На встрече обсуждались организация деятельности и определение бизнес-модели совместного предприятия, созданного в рамках Среднего коридора, учредителями которого являются все три стороны.