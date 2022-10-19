Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации в Агдаме и Физули

Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации, которые планируется построить в Агдамском и Физулинском районах. В ближайшее время начнутся строительные работы.

Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации, которые планируется построить в Агдамском и Физулинском районах. В ближайшее время начнутся строительные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев на конференции, организованной в рамках проходившей в Баку Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха” ‒ “Rebuild Karabakh” и 27-й Азербайджанской международной строительной выставки.

"В ближайшее время начнется строительство двух центральных больниц в Агдаме и Физули. В настоящее время на освобожденных территориях строятся 4 школы, 2 из которых будут сданы до конца этого года. Также на этих территориях строятся 9 магистральных автомобильных дорог, 2 железные дороги, ведутся работы по энергоснабжению и водоснабжению", - отметил он.

Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия также является главным приоритетом.

"В настоящее время ведутся реставрационные работы в Джума и других мечетях Агдама", - добавил Б.Гаджиев.