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Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации в Агдаме и Физули

Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации в Агдаме и Физули Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации, которые планируется построить в Агдамском и Физулинском районах. В ближайшее время начнутся строительные работы.
Инфраструктура
19 октября 2022 г. 12:58
Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации в Агдаме и Физули

Утверждены проекты музеев Победы и Оккупации, которые планируется построить в Агдамском и Физулинском районах. В ближайшее время начнутся строительные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев на конференции, организованной в рамках проходившей в Баку Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха” ‒ “Rebuild Karabakh” и 27-й Азербайджанской международной строительной выставки.

"В ближайшее время начнется строительство двух центральных больниц в Агдаме и Физули. В настоящее время на освобожденных территориях строятся 4 школы, 2 из которых будут сданы до конца этого года. Также на этих территориях строятся 9 магистральных автомобильных дорог, 2 железные дороги, ведутся работы по энергоснабжению и водоснабжению", - отметил он.

Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия также является главным приоритетом.

"В настоящее время ведутся реставрационные работы в Джума и других мечетях Агдама", - добавил Б.Гаджиев.

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Версия на английском языке Projects of victory and occupation museums in Aghdam and Fuzuli districts approved
Версия на азербайджанском языке Ağdam və Füzulidə zəfər və işğal muzeylərinin layihələri təsdiqlənib

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