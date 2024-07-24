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Утверждены "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом"

Утверждены "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом" Кабинет министров утвердил "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом".
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 12:55
Утверждены Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом
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Кабинет министров утвердил "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, правила регулируют отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом в Азербайджане.

Проезд для детей до 7 лет в сопровождении взрослого пассажира в пригородном поезде будет бесплатным, для детей старше 7 лет взимается плата за проезд.

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Версия на английском языке Azerbaijan introduces new rules for rail passenger, baggage, and cargo transport
Версия на азербайджанском языке “Dəmiryol nəqliyyatı ilə sərnişinlərin, baqajın və yük-baqajın daşınması Qaydaları” təsdiq edilib

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