Утверждены "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом"

Кабинет министров утвердил "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом".

Кабинет министров утвердил "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, правила регулируют отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом в Азербайджане.

Проезд для детей до 7 лет в сопровождении взрослого пассажира в пригородном поезде будет бесплатным, для детей старше 7 лет взимается плата за проезд.