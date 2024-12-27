О нас

Утверждены правила льготной аренды сельхозземель на освобожденных территориях

Утверждены правила льготной аренды сельхозземель на освобожденных территориях Кабинет министров утвердил "Правила предоставления сельскохозяйственных земель на льготных условиях жителям сел и поселков на освобожденных территориях" и внес изменения в постановление "Об определении нижнего предела арендной платы за государственные и м
Инфраструктура
27 декабря 2024 г. 13:04
Утверждены правила льготной аренды сельхозземель на освобожденных территориях

Кабинет министров утвердил "Правила предоставления сельскохозяйственных земель на льготных условиях жителям сел и поселков на освобожденных территориях" и внес изменения в постановление "Об определении нижнего предела арендной платы за государственные и муниципальные земли".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, нижний предел арендной платы за сельхозземли для однолетних и многолетних посевов будет рассчитываться с применением нулевого коэффициента к размеру арендной платы, предусмотренному в постановлении.

В то же время постановление предусматривает первоначальную сдачу земель в аренду на 2 года для однолетних культур и посевов клевера, и на 5 лет для многолетних насаждений. По истечении этих сроков в случае использования земель в соответствии с договором аренды, срок аренды земель под однолетние культуры и посевы клевера будет продлен на 3 года, а срок аренды земель под многолетние насаждения - на 15 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar torpaqların güzəştlə icarəyə verilməsi qaydaları təsdiqlənib

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi