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    Утверждены правила изъятия, перевозки товаров физических, юридических лиц в рамках проверок и других мероприятий

    Соответствующее решение подписал Артур Раси-заде

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правило изъятия, перевозки, хранения, обезвреживания или уничтожения товаров (продуктов) физических, юридических лиц со стороны проверяющих органов в рамках проверок и других мероприятий.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал Артур Раси-заде.

    В соответствии с решением, утверждено правило изъятия, перевозки, хранения, обезвреживания или уничтожения товаров (продуктов) физических, юридических лиц со стороны проверяющих органов в рамках проверок и других мероприятий.

    Вместе с этим, отменено решение Кабинета министров Азербайджанской Республики от 12 февраля 2005-го года об утверждении правил об изъятии, обезвреживании или уничтожении непригодных для потребления пищевых продуктов. 

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