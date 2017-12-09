Утверждены правила изъятия, перевозки товаров физических, юридических лиц в рамках проверок и других мероприятий

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правило изъятия, перевозки, хранения, обезвреживания или уничтожения товаров (продуктов) физических, юридических лиц со стороны проверяющих органов в рамках проверок и других мероприятий.

Как передает Report, соответствующее решение подписал Артур Раси-заде.

В соответствии с решением, утверждено правило изъятия, перевозки, хранения, обезвреживания или уничтожения товаров (продуктов) физических, юридических лиц со стороны проверяющих органов в рамках проверок и других мероприятий.

Вместе с этим, отменено решение Кабинета министров Азербайджанской Республики от 12 февраля 2005-го года об утверждении правил об изъятии, обезвреживании или уничтожении непригодных для потребления пищевых продуктов.