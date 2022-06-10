Утверждены новые члены комитетов по аудиту, стратегии и инвестициям Бакметрополитена

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".

Как сообщает со ссылкой на столичный метрополитен, на заседании, которое провел председатель Наблюдательного совета, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, присутствовали члены Наблюдательного совета, председатель Общества Заур Гусейнов и другие должностные лица.

На заседании обсуждалась деятельность Общества в юридической, финансовой, налоговой и коммерческой сферах, был утвержден новый состав комитетов по аудиту и стратегии и инвестициям. Также было решено утвердить штатное расписание подразделений, входящих в корпоративную структуру ЗАО.